تراند الفن: مليون مواطن على شواطئ مصيف بلطيم.. وإنقاذ 186 شخصًا من الغرق (صور وفيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:15 مساءً - شهد مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، إقبالًا كبيرًا من مواطني محافظات الدلتا، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية.

وقال الدكتور محمد سلامة، مدير شركة الإنقاذ المشرفة على الإنقاذ بشواطئ مصيف بلطيم، إن المصيف شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ عدد المصطافين قرابة المليون مواطن.

وأضاف سلامة، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن المُنقذين المنتشرين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم، تمكنوا من إنقاذ 186 مواطنًا في مُختلف الفئات العمرية، كما تقوم فرق الإنقاذ باستخدام مُعدات حديثة طبقًا لقواعد وضوابط علمية في الإنقاذ، حيث يتم تدريب المُنقذين على طرق الإنقاذ الحديثة وسط الأسبوع والأيام التي تشهد إقبالًا مُتوسطًا.

وكان مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، قد شهد أعمال تمهيد ورصف الطرق؛ تمهيدًا لأعمال الرصف لإعادة تأهيل ورصف الطريق الرئيسي لتحسين شبكة الطرق الرئيسية، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين بداية من مدخل بوابة الأمل ومرورا بمنطقة السلام “ب” حتى نهاية محطة الرفع بمنطقة السلام، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبإشراف العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وعلى جانب آخر، تم توفير سيارة بها 2 ماكينة صراف نقود آلية (ATM) لسحب النقود، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار المجهودات المبذولة للتيسير على رُواد مدينة مصيف بلطيم خلال موسم صيف 2021، بالتنسيق مع البنك الأهلي المصري.

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