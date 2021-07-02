تراند الفن: هل يحق لمواطني مجلس التعاون التداول في الأسهم السعودية؟.. السوق المالية توضح

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:15 مساءً - كشفت هيئة السوق المالية، اليوم الجمعة، عن موقف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من التداول في الأسهم السعودية.

وأكدت الهيئة أنه يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي التداول في سوق الأسهم السعودية ويعاملون معاملة المواطنين.

وأشارت إلى أنها تعمل على تعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، وتعامل مواطني مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطنين في التداول.

من جهة أخرى، أوضحت الهيئة أن تنظيم العلاقة بين الأشخاص المرخص لهم وعملائهم تحكمه الاتفاقيات التي يوقعها الشخص المرخص له مع العملاء، وفقاً للأحكام و القواعد والمتطلبات الواردة في لائحة الأشخاص المرخص لهم .

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