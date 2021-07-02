تراند الفن: “القاهرة 24” يرصد استعدادات وإجراءات السلامة لامتحانات جامعتي القاهرة وحلوان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:15 مساءً - انطلق مارثون الامتحانات الطلابية للفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية، نهاية العام الدراسي 2020-2021، مع بداية شهر مايو الماضي ويستمر حتى منتصف شهر يوليو الجاري.

ويرصد “القاهرة 24“، في التقرير التالي، أبرز الاستعدادات والإجراءات الوقائية التي تم اتباعها أثناء سير العلمية الامتحانية بجامعتي القاهرة وحلوان.

وقال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، اليوم الجمعة، إن عملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، تسير بشكل مستقر، وأن امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 ستنتهي يوم 8 يوليو الجاري.

وأضاف رفاعي، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن عملية رصد حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب في الجامعة ضئيلة، ولم تتجاوز 10 حالات من إجمالي عدد الطلاب المُمتحنين الذين يصل عددهم نحو 190 ألف طالب.

وأوضح نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة استعدت لعملية الامتحانات بإجراءات للسلامة، مُشددة على الطلاب والمراقبين ارتداء الكمامات، واستخدام الكواشف الحرارية والمسارات المخصصة لمنع التكدس، وتقليل عدد الطلاب داخل اللجان، واستخدام أماكن ومبانٍ كلجان امتحانية للحد من انتشار العدوى.

في السياق ذاته، كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه قبل انطلاق عملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، استعدت الجامعة بخطة شاملة لعقد الامتحانات، حيث تجمع الامتحانات بين نظامي “الأون لاين” والحضور، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وتسمح بتطبيق النظام المُدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية، وطبقًا للوائح المعدلة.

وتابع: “تم وضع ضوابط وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات، منها ضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج من الجامعة وقاعات الامتحانات، وتخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول، وقواعد للامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية، وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات، وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب”.

وأشار الخشت، إلى أنه تم تشكيل لجنة طبية للوقاية ومُكافحة العدوى بلجان الامتحانات، وتتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مُكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض، وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه، وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمُتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات، والتي تُجرى بهدوء منذ بدايتها في أول يونيو، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة.

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