تراند الفن: Russia says Daesh building up forces in northern Afghanistan as NATO exits — Ifax

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:15 مساءً - أدمن ‏43 دقيقة مضت ARAB NEWS 13 زيارة MOSCOW: Daesh militants are building up their forces in northern Afghanistan as US and NATO troops leave the country and it’s a worry for Moscow, the Interfax news agency cited Russian foreign minister Sergei Lavrov as saying on Friday. He said Daesh was actively gaining territory in Afghanistan amid the withdrawal and what he described as the “irresponsible” stance taken by officials in Kabul. شاركها

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