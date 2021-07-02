تراند الفن: بعد تكفل الدولة بتوفير العلاج.. أم تستغيث لإنقاذ ابنتها المصابة بالضمور العضلي (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:15 مساءً - كشفت كريمة مصطفى، والدة الطفلة جنى إسماعيل، المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، أن طفلتها تبلغ من العمر 11 عامًا، وتم تشخصيها في بداية الأمر بضمور العضلات “دوشين”.

وقالت والدة جنى، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إنها بدأت مرحلة العلاج منذ 10 أعوام، عندما بلغت ابنتها عامًا ونصف العام.

وأشارت إلى أن جنى فقدت قدرتها على المشي نهائيًا منذ عامين، وأصبحت من مستخدمي الكرسي المتحرك، متابعة “جنى أُصيبت بتقوس في العمود الفقري، أدى إلى ضغط على الرئتين.. أقل حركة لجنى بيحصلها ضيق شديد في التتفس، مع ضغط علي الكليتين، وده بيسببلها ألم شديد جدًا طول الوقت”.

وأردفت قائلة: “علمتُ بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكفل الدولة بعلاج مرضى الضمور، نتمنى أن يشمل القرار علاج الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم عامين المصابين بالضمور العضلي الشوكي”.

وناشدت قائلة: “بتمنى صوتي يوصل للرئيس ويشمل القرار أطفالنا المصابين بضمور العضلات، عشان يحافظ على أولادنا، ويقدروا يعيشوا بشكل طبيعي، ويشاركوا في الحياة زي باقي الناس”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.