تراند الفن: بالفيديو.. مختص في الكيمياء‬⁩: زيادة تحميص الخبز والقهوة مسبب للسرطان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:15 مساءً - صحيفة المرصد: كشف مختص في علم الكيمياء، الأضرار التي تسببها زيادة تحميص الخبز والقهوة، وعلاقتها بمرض السرطان، موضحًا الطريقة الصحيحة للتحميص ودرجة الحرارة اللازمة.

وقال المختص خلال حلوله ضيفًا على برنامج 120 عبر قناة الإخبارية: “تحميص الخبز والقهوة ينتج عنه مركب كيميائي، يسمى أكريلمايت، هذا المركب فعلا مركب مسرطن اكتشف عام 2002 في السويد، طبعاً عندنا في الخبر المحمص مثل التوست، والأرز “حكاكة القدر” هذه ضارة ومسرطنة على المدى الطويل”.

وأضاف: “يعني مثلاً يعني الشخص يقول إني أكلتها وجربتها على مدار سنوات، هي تراكمية وتعتمد على مناعة الشخص نفسه، لكن المادة مادة مسرطنة تنتج من تفاعل حمض يسمونه الأسبروجين مع السكر الموجود في النشويات، لذلك الأفضل ما تحمص بطريقة مرتفعة، ما تعدي درجة الحرارة 120”.

وأكمل المختص السعودي: “غير صحيح أن مزيل العرق مسرطن، في مزيل العرق ومضاد للتعرق، مزيل العرق هو عبارة عن مركب يقتل البكتيريا التي تسبب رائحة العرق وهو الموجود في الأسواق، مضاد للتعرق وهو عبارة عن مركب كيميائي يقفل المسامات، يسمونه انتي بيرس بايرد، وهو يقفل المسام لمدة 24 ساعة”.

وواصل: “إطلاق كلمة مسرطن على كل شيء صار عندنا موضة، لكن إذا أخذت الأشياء من أماكنها الصحيحة مثل الصيدليات، وعندنا جهات رقابية لا تسمح بمثل هذه الأشياء، لذلك الإنسان يبحث عن الشيء من المكان الصحيح”.

وقال المختص: “الأطعمة الحارة تحفظ في البلاستيك، عندنا 7 أنواع من البلاستيك، كل نوع من البلاستيك له رقم، في علامة مثل المثلث بها رقم من الأسفل، البلاستيك الموجود في البقالة منخفض الكثافة، هذا يستخدم في حدود، ولا يستخدم في حفظ الطعام”.

وزاد: “استخدام أكياس البلاستيك في حفظ الطعام الحار مثل “التميس” ممنوع، لأنها تحدث خلل في الهرمونات على المدى الطويل، ومسبب للأمراض السرطانية”.