نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الجديدة السبت 3 يوليو 2021 أقوي العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم عروض العثيم الجديدة السبت 3 يوليو 2021 وهي عروض السلع الغذائية والمنتجات الخاصة بالمنزل. وايضا مستلزمات التجميل والعناية الشخصية التي توفرها العثيم بأفضل جودة يمكنك الحصول عليها بأسعار في المتناول وخصومات مذهلة ومستمرة من العثيم لجميع المواطنين والراغبين في الاستفادة منها. وجميع هذة العروض مستمرة حتي نفاذ كمية المنتجات المتوفرة في العروض او حتي نهاية يوم 6 يوليو من الشهر الجاري.

عروض العثيم الجديدة

عروض العثيم الجديدة بها خصومات مذهلة تصل على بعض المنتجات إلي 51% والبعض الأخري تصل التخفيضات حتي 27%. والكثير من المنتجات الأخرى التي توفرها العثيم خصومات رائعة عليها بنسبة 54%. والكثير من التخفيضات الرائعة من اسواق العثيم التي تستمر لمدة أسبوع لكي يستطيع الجميع الاستمتاع بها في أي وقت.

تضم عروض اسواق العثيم السعودية اليوم على زيت دوار الشمس الذي يعد من انقى انواع الزيت النباتي ويمكن الحصول على الربطة بسعر 25.50 ريال بدلاً من 34.95 ريال. اي سوف تستمتع بنسبة خصم 27% وهي نسبة رائعة توفرها العثيم. كما توفر العثيم منتجات كورن فليكس الشائعة 1 كجم وبلغ سعر الحبة الواحدة 15.95 ريال بدلاً من السعر الأساسي وهو 33.95 ريال أي توفر العثيم نسبة خصم مذهلة على الكورن فليكس تبلغ حوالي 54%.

اخر عروض العثيم

تحتوي عروض أسواق عبدالله العثيم اليوم على مكرونة اسباكيتي قودي 450 جم. بسعر 8.95 ريال لـ 3 حبات بدلاً من سعر 14.85 ريال. ويمكنك شراء أرز أبو كاس بسمتي 10 كجم بسعر 57.95 ريال بدلاً من سعر 83.95 ريال للكيس الواحد. وبلغ سعر صدور الدجاج الطرية من العثيم 1 كجم بسعر 21.95 ريال للحبة بدلاً من 30 ريال.

عروض العثيم الصيف 2021

توفر العثيم بعض منتجات ومستلزمات طفلك مثل الحفاضات كما أنها توفر أفضل انواع الحفاضات. وهي بامبرز مكونة من 70 حبة بسعر 111.95 ريال لـ 2 حبة بدلاً من 174.50 ريال. ومناديل وجه من سمايل و فاين فلافي بسعر 15.95 ريال للربطة الواحدة بدلاً من 34 ريال. ويمكن لمحبي التونة الحصول علي تونة تريفا خفيف 170 جرام بسعر 7.95 لـ 3 حبات بدلاً من 14.85 ريال.