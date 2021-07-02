تراند الفن: لقاءات أدبية ومحاضرات بـ”ثقافة الإسكندرية”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 06:16 مساءً - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، عددًا من اللقاءات الأدبية والمحاضرات الثقافية، حيث عقد بيت ثقافة 26 يوليو لقاء بعنوان “تاريخ الثقافة الجماهيرية ورسالتها في مصر”.

أدار اللقاء الإذاعي مجدي فكري، وتحدث فيه محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق، عن مفهوم الثقافة الجماهيرية ودورها في تشكيل الوعي، كما تناول تاريخ إنشاء قصور الثقافة في مصر، وما تقدمه من خدمات ثقافية وفنية لرفع المستوى الثقافي للجماهير في كل المجالات.

وفي قصر ثقافة الشاطبي نظم نادي أدب القباري لقاء لمناقشة التجربة الإبداعية للشاعر حامد أنور بحضور عدد من شعراء الثغر، كما أعد نادي أدب قصر ثقافة برج العرب لقاءا لمناقشة اعمال الأعضاء، وقدم الشاعران علي السعيد وأبو أحمد عدد من الأعمال المتميزة باللهجة الصعيدي، وأقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان “فضل الصحابة رضي الله عنهم” تحدث خلالها الشيخ محمد عطية الشريدي من منطقة وعظ الإسكندرية، عن منزلة الصحابة عند الرسول الكريم، وفضلهم في الحفاظ على الدعوة ونشر الإسلام، مشيرًا إلى محاولة الاقتداء بهم في وفائهم وطاعتهم للنبي.

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