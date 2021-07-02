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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 06:16 مساءً - أدمن 26 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد: كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، موقفه بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما خسر الانتخابات الماضية أمام منافسه جو بايدن.
وخلال ظهور ترامب على شاشة فوكس نيوز، سأله المذيع: “لن تجيب ولكن علي أن أسأل، أين أنت من هذه العملية (الترشح للانتخابات)، هل اتخذت قرارك؟
ورد ترامب على سؤال ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة قائلًا: “نعم”، وسط تصفيق مؤيديه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. ترامب يكشف موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.