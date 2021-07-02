تراند الفن: أهالي مصابي ضمور العضلات في أسوان يشكرون الرئيس السيسي (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 06:16 مساءً - وجه أهالي مصابي ضمور العضلات في محافظة أسوان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار الذي أصدره بتوفير العلاج الخاص للمصابين بضمور العضلات، وأستقبل الأهالي هذا الخبر بسرور، وقالو إنه سوف يخفف من معاناتهم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس السيسي علاج الأطفال المصابين بمرض الضمور العضلي على نفقة الدولة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتبرعات صندوق تحيا مصر.

وأوضح الرئيس أن مصر لديها وسائل للكشف المبكر عن مرض الضمور العضلي، داعيًا المواطنين إلى الإسراع في تلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا، وذلك للتعاون مع الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

ولفت السيسي، خلال تفقد المعدات والمركبات والآلات الهندسية، إلى أن مرض الضمور العضلي يمكن علاجه من خلال الكشف المبكر عن هذا المرض في الشهور الأولى من ميلاد الطفل.

وفي نفس السياق قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة لعلاج مرضى ضمور العضلات هو إنجاز تاريخي يستحق الاحتفال، لأن هذا المرض يسبب التعاسة للكثير من الأسر المصرية، وهو مرض يصيب العضلات الحركية ويصيب الأطفال ويتم اكتشافه بالصدفة.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية “النهار”: “اليوم الكثير من دول العالم ليس لديها القدرة على توفير هذا الدواء ولا سيما أنه من أغلى الأدوية في العالم، ومصر من أوائل الدول التي استطاعت، بفضل الإرادة السياسية القوية، أن تتفاوض مع شركات الأدوية للحصول على علاج لهذا المرض”.

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