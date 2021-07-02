فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 06:16 مساءً - وجه أهالي مصابي ضمور العضلات في محافظة أسوان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار الذي أصدره بتوفير العلاج الخاص للمصابين بضمور العضلات، وأستقبل الأهالي هذا الخبر بسرور، وقالو إنه سوف يخفف من معاناتهم.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس السيسي علاج الأطفال المصابين بمرض الضمور العضلي على نفقة الدولة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتبرعات صندوق تحيا مصر.
وأوضح الرئيس أن مصر لديها وسائل للكشف المبكر عن مرض الضمور العضلي، داعيًا المواطنين إلى الإسراع في تلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا، وذلك للتعاون مع الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.
ولفت السيسي، خلال تفقد المعدات والمركبات والآلات الهندسية، إلى أن مرض الضمور العضلي يمكن علاجه من خلال الكشف المبكر عن هذا المرض في الشهور الأولى من ميلاد الطفل.
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة لعلاج مرضى ضمور العضلات هو إنجاز تاريخي يستحق الاحتفال، لأن هذا المرض يسبب التعاسة للكثير من الأسر المصرية، وهو مرض يصيب العضلات الحركية ويصيب الأطفال ويتم اكتشافه بالصدفة.
وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية “النهار”: “اليوم الكثير من دول العالم ليس لديها القدرة على توفير هذا الدواء ولا سيما أنه من أغلى الأدوية في العالم، ومصر من أوائل الدول التي استطاعت، بفضل الإرادة السياسية القوية، أن تتفاوض مع شركات الأدوية للحصول على علاج لهذا المرض”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أهالي مصابي ضمور العضلات في أسوان يشكرون الرئيس السيسي (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.