تراند الفن: (للنشر الساعة 9 ليلا)… “ظل الحقيقة” للتونسية بسمة دجبي تشارك بمعرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 06:16 مساءً - تشارك رواية “ظل الحقيقة” للكاتبة التونسية بسمة دجبي، والصادرة عن دار البشير للثقافة والعلوم بالتعاون مع دار حكاوي في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تدور الرواية حول طفلة مخطوفة ومحقق يبحث بين شوارع العاصمة التونسية المنشغلة بأحداث يناير 2011 عن أي خيط يمكن أن يقربه من حل دوافع الاختطاف، لنلتقي بأحد الغزواني نموذج للشرطي التونسي “العنيف” لكن مع “ضمير مثالي” يكلف بالتحقيق في قضية تتمثل في اختطاف حفيدة لأحد عمالقة إنتاج الخمور في تونس بالتوازي مع موت والدها الكاتب الصحفي ذي القلم الحر والمزعج لكل من يجعل من الفساد طريقه، وتتشعب القضية وتأخذ منحى جديدا مع تبين تورط الوالد في دراسة استقصائية تبدو بسيطة عن ظاهرة العنف ضد العاملات والتي تتحول إلى دراسة عن الجرائم المسلطة على القاصرات واستغلالهن جنسيا وترهيبهن نفسيا مع تورط جهات محلية وأجنبية مجهولة، ومع الوقت نتبين مزيدا من الحقائق التي تربط الأحداث المتسارعة مع جريمة أخرى حصلت ب “عين دراهم” لم تكتشف تعود لسنوات سابقة، لذلك فالرواية مهداة كما في صفحتها الأولى إلى “إليهن من الألف إلى الياء”.

من أجواء الرواية: “يمضون إلى بيوتهم على أمل أن ينسوا وأن لا يتذكر أحد تلك الطفلة المستلقية على جانب الوادي الذي يسقي مواشيهم ومزروعاتهم.. لم يتكلم أحد، لم يسأل أحد عن حياتها وموتها وما بينهما.. الكل أغلق بالمتراس بابا صلبا على قلبه على أمل جاحد أن تمر العاصفة وترحل.. حتى لم يعودوا يتذكرون اسمها”.

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