تراند الفن: ارتفاع أسعار الجملة للقطاع الصناعي في منطقة اليورو بنحو 9،6%

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 06:16 مساءً - أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار المنتجين “الجملة” في منطقة اليورو خلال مايو الماضي بوتيرة أسرع من الشهر السابق نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار الجملة في القطاع الصناعي بنسبة 9.6% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 7.6% خلال أبريل الماضي، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار الجملة خلال مايو الماضي بنسبة 9.5%.

ومع استبعاد أسعار الطاقة، سجلت أسعار الجملة في منطقة اليورو ارتفاعا بنسبة 4.9% سنويًا خلال مايو الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 3.6% خلال أبريل الماضي، حسب الوكالة الألمانية “ د ب أ”.

وارتفعت أسعار الطاقة في منطقة اليورو في شهر مايو الماضي بنسبة 25% سنويًا، وأسعار السلع الوسيطة بنسبة 9.2% وأسعار السلع الرأسمالية بنسبة 1.8%، وأسعار الجملة للسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 2% وغير المعمرة بنسبة 1.9%.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار الجملة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، خلال مايو الماضي بنسبة 1.3% مقابل 1% خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها خلال مايو الماضي بنسبة 1.2% شهريا.

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