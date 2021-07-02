تراند الفن: شقيق سمير غانم يطالب الجمهور بالدعاء لدلال عبد العزيز من أمام قبر الفنان الراحل (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:12 مساءً - حرص شقيق الفنان سمير غانم على زيارة قبر شقيقه سمير، الذي وافته المنية منذ ستة أسابيع، حيث يحرص شقيقه على زيارته كل جمعة.

والتقت كاميرا “القاهرة 24” شقيقه الذي دعا بالرحمة والمغفرة لملك الكوميديا الذي افتقده، وطالب الجميع بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز أن تستفيق وتعود لوعيها من جديد.

وتوفي الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز الـ84 عامًا، بعد إصابته بالفطر الأسود كما أوضح شقيقه لـ “القاهرة 24” في جنازة الراحل.

وحضر جنازة الفنان الراحل عدد كبير من الفنانين وأبرزهم يسرا، إلهاهم شاهين، لبلبة، هالة صدقي، إيمي سمير غانم،دنيا سمير غانم، محمد محمود، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفناين.

وحرصت أسرة الفنان الراحل على إخفاء خبر وفاة سمير غانم، عن زوجته دلال عبد العزيز، خائفين من إصابتها بالصدمة والتأثير السلبي على صحتها، وهي مازالت في المستشفى.

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