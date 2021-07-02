تراند الفن: 10 معلومات عن فريق كوكاكولا الصاعد إلى الدوري الممتاز

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:12 مساءً - كوكاكولا هو ثاني المتأهلين إلى الدوري الممتاز في موسمه الجديد 2021-2022، بعد أن حسم بطاقة الصعود بالفوز على فريق الترسانة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثلاثين للمجموعة الثانية القاهرة والقناة بدوري الممتاز ب، في إنجاز هو الأول من نوعه للفريق منذ تأسيسه وتدرجه بمسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم.

– تأسس في عام 2011.

– ملعب الفريق: يخوض فريق كوكاكولا مبارياته على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع، ثم لعب على ملعب المقاولون العرب.

– رئيس النادي هو المهندس مجدي إسماعيل.

– المدير الفني الحالي تامر مصطفى الذي تولى تدريب الفريق منذ 6 أشهر بداية من الجولة السابعة ونجح في الصعود بالفريق إلى الدوري الممتاز.

– المدير الفني السابق: محمد عبدالله الذي رحل بعد 6 جولات من عمر المسابقة لسوء النتائج.

– صفقات الفريق في الموسم الحالي، نجح مجلس إدارة كوكاكولا في ضم في الماركاتو الشتوي 5 لاعبين بناء على طلبات تامر مصطفى، أبرزها رضا الوشي لاعب الأهلي السابق، الذي أكد داخل المستطيل الأخضر بتسجيله 7 أهداف.

– القسم الثالث صعد إلى الممتاز ب بعد أن تصدر المجموعة الثالثة موسم 2015/2106.

– عدد مشاركاته في دوري الممتاز ب: صعد فريق كوكاكولا إلى دوري الممتاز ب منذ 5 مواسم بداية من موسم 2016/2017.

موسم 2019/2020 احتل كوكاكولا المركز العاشر بالمجموعة.

موسم 2018/2019 احتل كوكاكولا المركز الخامس بالمجموعة.

موسم 2017/2018 احتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة بحري.

موسم 2016/2017 احتل المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثانية.

– الأكثر فوزا من بين فرق المجموعة الثانية القاهرة والقناة، إذ حقق 15 فوزًا من أصل 30 مباراة.

– هداف الفريق: يأتي حسام عبدالواحد جناح الفريق برصيد 8 أهداف، ويليه رضا الوشي برصيد 7 أهداف.

– فارس المجموعة: تصدر فريق كوكاكولا المجموعة الثانية القاهرة والقناة بعد أن تصدر المجموعة برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقة فريق الداخلية.

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