تراند الفن: التموين: تحرير 288 محضر في حملة على الأسواق بالإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:12 مساءً - شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، حملات متفرقة بالإدارات التموينية المختلفة، اسفرت عن تحرير 288 محضر، وذلك ف إطار خطة تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الإسكندرية، إنه تم تكليف مسؤولي الإدارات التموينية المختلفة، بعمل حملات مكبرة على الأسواق، مشيرًا إلى أن الحملات شملت إدارات العجمي وبرج العرب والعامرية والمنتزه والجمرك وشرق ووسط وغرب الإسكندرية.

وأضاف سعد الله، أن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة عصام اللبيدي، وفريق العمل التابع له، تمكنوا من تحرير 47 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 25 محضر انتاج خبز ناقص الوزن، و14 محضر عدم حمل شهادات صحية و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر إدارة مخبز سياحي دون ترخيص.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 85 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 36 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و79 محضر عدم حمل شهادات صحية، و64 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و21 محضر لمخابز سياحية دون ترخيص، وتحرير 7 محاضر بيع أسطوانات غاز بسعر أزيد، و11 محضر بيع سجائر بسعر أزيد، و11 محضر استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية وتحرير 8 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، ومحضر لبقال تمويني مخالف، ومحضر لبقال تموين مخالف، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، و3 محاضر لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة، وتحرير محضر إعدام إحراز منتهية الصلاحية بالاشتراك مع مباحث التموين، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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