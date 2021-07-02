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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:12 مساءً - أدمن 46 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد: عاقبت محكمة فرنسية، عصابة مكونة من 8 أشخاص، بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد إدانتهم بالسطو المسلح على منزل أحد رجال الأعمال السعوديين في باريس.
وقال المحكمة الفرنسية، في حكمها: “المتهمين شكلوا عصابة وقاموا بعدة سرقات في باريس خلال الفترة بين 2018 – 2019، وبلغت مجموع مسروقاتهم ما يقارب 5 ملايين دولار”.
واعترف المتهم الأول والثاني في التشكيل العصابي، بتسلقهم منازل الأثرياء بعد وضع خطة محكمة مع بقية أفراد العصابة، وسرقة مبالغ نقدية وساعات فاخرة ومجوهرات من المنازل باستخدام السلاح.
والجدير بالذكر، أن رجل الأعمال السعودي تقديم بشكوى مدنية عن المسروقات، لدى الجهات المختصة، بينما لم لم يحضر أي من ضحايا عمليات السطو المحاكمةـ حسبما أوضحت التقارير الفرنسية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فرنسا: تفاصيل محاكمة عصابة قامت بالسطو المسلح على منزل ” سعودي” وسرقة مجوهرات وساعات ثمينةً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.