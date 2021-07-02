تراند الفن: الأردني لؤي حجازين يطلق ألبومه الجديد في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:12 مساءً - يستعد الفنان الأردني لؤي حجازين لإحياء كبرى حفلاته الغنائية في مصر، يطل خلالها على مسرح مكتبة الإسكندرية في تمام الثامنة والنصف مساء الإثنين 12 يوليو.

ويحتفل حجازين مع جمهوره المصري بإطلاق أجدد ألبوماته الغنائية “محلاكي” عبر مشاركته الخاصة في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان الصيف الدولي في مكتبة الإسكندرية، والذي يستمر على مدار شهر متواصل بأكثر من ثلاثين حفل غنائي، حيث يفتتح لياليه بحفل فرقة مسار إجباري.

ويمتع لؤي حجازين بالعرض الأول لأغنيات ألبومه الجديد، جمهوره المصري بتوليفة غنائية من أشهر أغنياته من بينها “سنتين تلات” و”مبسوط بحالي” و”لو أقدر أطير”، مع تقديمه أجدد أغانيه “من خيالي”، كما ينوي استغلال تواجده في مصر لتصوير كليب أغنية الألبوم الرئيسية “محلاكي” في القاهرة.

لؤي حجازين مغني وملحن ومؤلف موسيقي وعازف كيبورد أردني، بدأ رحلته الغنائية منذ قرابة ثلاث سنوات، عرف في الساحة الموسيقية الأردنية بكونه عضوًا أساسيا في فرقة الفنان عزيز مرقة، لكنه قرر الانطلاق في مشواره الفني المنفرد بمشروعه الخاص، وأطل على الجمهور الأردني والعربي كل فترة بأغنية منفردة جديدة، منها “أنا وأنتي”، و”أنادي” و”خلي الوقت”، يحتفل حاليًا بظهور ألبومه الأول.

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