تراند الفن: جريزمان: من الصعب تخطي الفترة الحالية بعد توديع يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:12 مساءً - علق أنطوان جريزمان، مهاجم فريق برشلونة الإسباني ومنتخب فرنسا على خروج منتخب بلاده من كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بدور الستة عشر على يد سويسرا بركلات الترجيح.

وقال جريزمان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”: “إنه لمن الصعب المضي قُدما بتخطي الفترة الحالية بعد هذه الهزيمة، كان الخروج منتصرًا من هذه المنافسة حلما وهدفا لنا، سوف نتعلم من أخطائنا ونعود أقوى”.

وتابع: “أود أن أشكركم أيها الفرنسيون الحاضرون في الملاعب، أمام شاشاتكم مع العائلة أو الأصدقاء، وشكرا جزيلا لجميع مشجعينا الذين ارتدوا بفخر ألواننا في أيام المباريات، فخور كوني فرنسا”.

وودع منتخب فرنسا بطولة كأس الأمم الأوروبية في نسختها الحالية 2020، وذلك بعد الخسارة أمام منتخب سويسرا، عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.

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