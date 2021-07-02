نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم تخفيضات تصل ل 60% تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده اليوم، يعتبر هايبر بنده واحد من أشهر الأسواق في المملكة العربية السعودية ودائماً يحرص على أن يقدم لكل العملاء عروض شهرية متجددة حتى يستفيد أكبر قدر منهم بكل ما يحتاج له من منتجات وسلع متميزة، فكل ما تبحث عنه تجده تحت سقف واحد في بنده السعودية، وسنتناول اليوم أقوى عروض بنده لشهر يونيو 2021.
عروض بندة 2021
يقدم إليكم بنده أعلى مستوى من المنتجات التي يوفرها بأعلى الخصومات ومن أهم عروض هايبر بنده السعودية لهذا الشهر ما يلي:
- شيبسي بالكاتشب أو حار نسالي 3 كيس بسعر 10 ريال سعودي، مياه نوفا 1.5 لتر 4 حبة بسعر 20 ريال سعودي.
- متوفر في هايبر بنده أجود أنواع السكر ناعم ( الأسرة) 2 كيلو بسعر 5 ريال سعودي، ولا يمكن أن نستغنى عن وجود زيت الطبخ هناء 1.5 لتر سعر الزجاجة 5 ريال سعودي.
- ولمحبين شري شاي الربيع ذات المذاق القوي يتوفر 100 كيس العبوة تكون بسعر 5 ريال سعودي، ويوجد صدور دجاج رويال طرية 1000 جرام بسعر 20 ريال للقطعتين.
خصومات بنده السعودية
دائماً بنده في المرتبة الأولى بالنسبة لكثير من العملاء لأنها توفر لهم كل ما يحتاجون من احتياجات يومية ومن أقوى عروضها لهذا اليوم:
- يوفر لكم بنده كيلو تفاح جالا تشيلي/ برازيلي بسعر أكثر من رائع 5 ريال سعودي، كما يقدم لكم كيلو المانجو تومي جازان بسعر 5 ريال سعودي، أما بالنسبة إلى 2 كيلو مانجو جازاني فتكون بسعر 15 ريال سعودي.
- كما يوجد في هايبر بنده عروض على أرز مرة بسمتي الطائي فالكيس 5 كيلو جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من أن يكون بسعر 39.95 ريال.
- حليب مجفف أنكور البومي بلس الكيس الواحد 1.8 كيلو جرام مقدم بسعر 20 ريال سعودي.
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