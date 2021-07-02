تراند الفن: اعرف أسعار السجائر بعد الزيادة.. والشركة: لسه هتزيد تاني

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 08:12 مساءً - شهدت الأسواق المصرية زيادة جديدة في أسعار السجائر، والتي طبقت من أول شهر يوليو، والتي تنتجها شركة الشرقية للدخان.

وقال هاني امان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن الزيادة في أسعار السجائر بداية من 1 يوليو القادم وهي زيادة رسمية كل ثلاث سنوات وهي زيادة بحكم القانون.

أضاف هاني أمان، أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة فهناك 3 زيادات قادمة للوصول إلى جنيه ونصف عن كل علبة سجائر، وسيتم تطبيقها على مدار 3 سنوات من الآن، على أن تبدأ الزيادة الأولى من أول يوليو بـ 25 قرشا، بالإضافة إلى 25 قرشا أخرى للقيمة المضافة.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، تم تطبيق الزيادة على كافة أنواع السجائر المصنعة في مصر والمستوردة، كما أن الزيادة ستنعكس على معسل الشيشة وكل أنواع التبغ، وهي لصالح ضريبة التأمين الصحي الشامل وتطبق على جميع أنواع الأدخنة.

وننشر أسعار الزيادة في السجائر:

-أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 17 جنيها.

– أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 17.50 جنيه.

– أسعار السجائر بوسطن/بلمونت 18 جنيها.

– أسعار السجائر كليوباترا بوكس «أبيض – ألوان» 18.50 جنيه.

– أسعار السجائر مونديال «أحمر – أزرق – سلفر – مينتول» 19 جنيهًا.