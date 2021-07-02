تراند الفن: “الحج” تعفي المقبولين لأداء المناسك من تلقي الجرعة الثانية في حالة واحدة

صحيفة المرصد : أوضحت وزارة الحج والعمرة مدى إلزامية تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا للأشخاص المتعافين من الفيروس ممن تم قبولهم للحج هذا العام.

وأكدت الوزارة أن الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا وتم قبولهم لأداء الحج هذا العام، لا يلزمهم أخذ الجرعة الثانية من اللقاح، بل يُكتفى بجرعة واحدة فقط.

وكانت وزارة الحج شددت على جميع المتأهلين لأداء الحج، على ضرورة حصولهم على الجرعة الثانية من لقاح فايروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج، وذلك بزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.