تراند الفن: ليس من بينهم رونالدو.. نيمار يختار أفضل 5 لاعبين في العالم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 08:12 مساءً - اختار البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الخمسة لاعبين الأفضل في كرة القدم على مستوى العالم، ولم يكن من بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال نيمار في تصريحات صحفية: “أفضل خمسة لاعبين في العالم من حيث الجودة؟ بصرف النظر عني، ميسي وهازارد ودي بروين وفيراتي وتياجو سيلفا”.

وتابع نيمار: “ميسي أفضل لاعب في العالم على مر العصور، إنه استنثائي وأفضل من لعبت بجانبه كرة القدم”.

ويتواجد نيمار حاليًا رفقة منتخب البرازيل في بلاده لخوض منافسات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، والتي ستنطلق اليوم وحتى 3 أيام مقبلة لخوض الدور المقبل.

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