تراند الفن: الفيلم الي مش راضيه عليه حلا شيحة جايب مليون جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 08:12 مساءً - أدمن ‏19 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 31 زيارة

حقق فيلم تامر حسني الجديد “مش أنا” إيرادات، أمس الخميس، وصلت إلى 1،793،411 جنيه، بشباك التذاكر بالسينما المصرية.

“مش أنا” بطولة كل من تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.

أحمد نوتردام

واحتل فيلم “أحمد نوتردام” المركز الثاني بشباك التذاكر، إذ حقق 89 ألفًا و066 جنيهًا مصريًا، وهو من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ماما حامل

وحصد فيلم “ماما حامل” المركز الثالث، بإيرادات وصلت إلى 66 ألفًا و832 جنيهًا مصريًا، والفيلم تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.