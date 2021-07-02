تراند الفن: تاريخ آل سعود يكشف رد الملك عبدالعزيز على من يقول بأن السعودية وهابية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 08:12 مساءً - أدمن ‏3 دقائق مضت المرصد 4 زيارة

صحيفة المرضد : نشر حساب تاريخ آل سعود تصريح للملك عبدالعزيز عام 1365 هـ / 1946 م، رد فيه على من وصف السعوديين بالوهابية . وقال المؤسس في كلمته : (يقولون إننا وهابية، والحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا نتبع كتاب الله وسنة رسوله، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله) .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.