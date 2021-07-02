تراند الفن: لوكاكو يقود هجوم بلجيكا أمام إيطاليا في يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 08:12 مساءً - أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب إيطاليا، بعد قليل ضمن منافسات دور الثمانية من كأس أمم أوروبا يورو 2020 على ملعب أليانز ارينا بمدينة ميونخ الألمانية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فيرتونخين – فيرمالين- الديرفيلد.

الوسط: ثورجان هازارد- أكسيل فيتسل- تيليمانس – مونييه.

الهجوم: دوكو- لوكاكو- دي بروين.

وتأهل منتخب بلجيكا إلى هذا الدور، بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد، في دور الثمن نهائي.

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