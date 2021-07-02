تراند الفن: قاتل خطيبته يكشف أسرار خطيرة .. غسلت عاري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 08:12 مساءً - تواصل نيابة الجيزة الاستماع لأقوال شقيق المتهم بقتل خطيبته “ابنة خاله”، بقرية عرب أبو ساعد في مدينة الصف بالجيزة.

وانتقل فريق من النيابة لتمثيل الجريمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث والاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرة المجني عليها لاستكمال التحقيقات.وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وقال شقيق المتهم في التحقيقات إنه جلس مع شقيقه وأخبره بأن ابنة خاله ترغب في فسخ خطبته لأنها لا تستطيع إجبار قلبها على حبه فهي تعتبره مثل شقيقها، ولا تريد الزواج منه، فطلبت من شقيقي التدخل لإقناعها بالرجوع عن قرارها واستكمال حياتها معه لأنه يحبها، ولا يريد أن يتركها لغيره. ”

الشك

وأضاف شقيق المتهم أنه ذهب لمنزل العائلة وطلب الجلوس معها بمفرده لمعرفة سبب فسخ الخطبة فسمحوا له، وخلال حديثه معها، أخبرته بأنها لا تحب شقيقه، فنشبت بينهما مشادة كلامية، وانتهى الأمر بشكه في سلوكها، مما دفعه لخنقها حتى فارقت الحياة وفر هاربا، وتم القبض عليه، وتولت النيابة التحقيق.

الطب الشرعي

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة حول الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل فتاة بقرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف في جنوب الجيزة.

وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة ابن عمة المجني عليها، حيث خنقها بسبب خلافات عائلية وتم تحرير محضر بالواقعة.. وتولت النيابة التحقيق .