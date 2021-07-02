تراند الفن: “الحمامات في الواجهة والفصول بالخلف”.. “مدرسة مقلوبة” ثير الجدل بالغربية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 08:12 مساءً - تداول رواد التواصل الاجتماعي بمحافظة الغربية صور مدرسة قرية سماتاي الابتدائية، التابعة لإدارة قطور التعليمية بمحافظة الغربية، والتي أصبحت تشتهر باسم المدرسة المقلوبة، والتي قاربت هيئة الأبنية التعليمية على الانتهاء من بنائها.

وفوجئ أولياء الأمور أن واجهة المدرسة عبارة عن 24 حماما داخل فناء كبير، بدلا من الفصول ومكاتب المعلمين والمدارس كما هو المعتاد في باقي المدارس.

كما لاحظ أولياء الأمور أن مدخل المدرسة ضيق جدا ويقع خلف الفناء، ولا يتسع لدخول أو خروج مئات الطلاب عقب الانتهاء من الطابور اليومي أو في حالة الأزمات والكوارث، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين أهالي القرية حول أسباب ذلك على الرغم من أن مساحة الأرض تقترب من فدان كامل، حيث تم هدم المدرسة القديمة وبناء مبني جديد.

وتعجب سامي عبدالحميد من أهالي قرية سماتاى بدائرة مركز قطور، من تصميم واجهة المدرسة، متسائلًا: كيف سيتم وضع علم مصر وواجهة المدرسة حمامات ومواسير صرف صحي بلاستيكية؟.

وأضاف عبد الحميد أنه كان من المفترض تعديل الرسم الهندسي وجعل واجهة المدرسة في المقدمة أمام الفناء، كما هو معتاد في التصميمات الهندسية لأي مدرسة حكومية حديثة يتم إنشائها والحمامات في الخلف.

وقال محمد حسين أحد أولياء الأمور، إنهم أطلقوا على المبنى “المدرسة المقلوبة”، مؤكدًا أن المبنى يحتاج تعديل 180 درجة، متسائلا: كيف سيدخل الطلاب من الجوانب وواجهة المدرسة حمامات؟، مناشدا هيئة الأبنية التعليمية بالتدخل لتعديل التصميم الهندسي.

في المقابل أكد مصدر بهيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الغربية أن تصميم المبنى” نموذج” معد من الهيئة بالقاهرة، ويتم تطبيقه بهدف وضع الفصول في الاتجاه البحري والحمامات في الاتجاه القبلي ومدخل المدرسة يكون جانبي.

جدير بالذكر أنه تم إزالة مبنى المدرسة القديم وصدر قرار إزالة له عام 2018، وبدأت أعمال انشاء المبنى الحالي منذ شهور وأصبح يلقب باسم المدرسة المقلوبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.