ماذا تفعل في أيام العشر من ذي الحجة وأهم العبادات وما فضل الاستغفار بهم؟

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عمر شويل - جدة أيام العشر من ذي الحجة تعد أفضل أيام العام لدى المسلمين، حيث يقبل المسلمون من كل بقاع الأرض خلالها على أداء مناسبك الحج والعمرة، ومن أعظم أيام ذي الحجة يوم عرفة، وهو يوم عظيم تغفر فيه الذنوب وتعتق فيه رقاب المسلمون من النار، ثم يأتي يوم النحر الذي يذبح فيه المسلمون الأضاحي متبعين بذلك سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

أيام العشر من ذي الحجة

أوصانا رسولنا الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم- بضرورة اغتنام العشرة أيام من ذي الحجة نظرًا لأفضالها الكبيرة على المسلمين، وتتلخص وصايا الرسول في 12 عملًا مستحبًا وهي:

أداء مناسك الحج والعمرة. الحرص على أداء الصلاة في وقتها. الإكثار من الأعمال الصالحة والصدقات. صلة الأرحام. بر الوالدين. الإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. قراءة القرآن. ذبح الأضاحي. الإكثار من الذكر والتسابيح. ترديد تكبيرات وتهليلات العيد طوال الأيام العشر من ذي الحجة. الصوم. ترديد دعاء يوم عرفة.

متى تبدأ ليالي العشر من ذي الحجة هذا العام

تبدأ أولى أيام العشر من ذي الحجة هذا العام يوم الأحد الموافق 11 من يوليو عقب انتهاء شهر ذي القعدة، بحيث يوافق يوم 20 يوليو العاشر من ذي الحجة والمتمم للأيام العشر من ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي أقسم بها المولى عز وجل في القرآن الكريم في قوله تعالى “والفجر وليالٍ عشرٍ”.

فضل صيام العشر أيام من ذي الحجة

تتمتع عبادة الصوم بخصائص عديدة، وخاصة صيام الأيام العشرة من ذي الحجة، حيث يجزي الله المسلمون عن صيامهم أضعاف الجزاء كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي”.

كما يشهد الصائم فرحتان، إحداها في الدنيا والثانية في الآخرة، وهما فرحة الإفطار بعد الصوم، وفرحته بصومه عند لقاء ربه، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم “لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ”

فضل الاستغفار في عشر ذي الحجَّة

يظفر المسلمون بإحدى عشر فضلًا إذا أقاموا سنة الاستغفار في العشر الأواخر ، وهي:

ما من مسلم لزم الاستغفار إلا وفرج الله كربه وشرح صدره، وأذهب عنه البأس.

غفر الله للمسلم ما تقدم من الذنوب والخطايا وأدخله الجنة.

يدفع الله عن المسلم بلاء الدنيا بالاستغفار.

كثرة الاستغفار تجلب الرزق للعباد.

الاستغفار يعد سببًا من أسباب شفاء الأمراض التي يصاب بها الإنسان.

ينال به العبد رضا ربه.

نجاة من النار يوم القيام.

يعلو شأن العبد عند ربه بكثرة الاستغفار، فيرزقه درجات الجنان العليا.

موعد الحج 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية يوم 12 يونيو عام 2021 عند بدء ترتيبات موسم الحج للعام 1442هـ، وقد أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه تم دراسة الوضع الصحي والأمني لإمكانية السماح بأداء فريضة الحج والعمرة هذا العام وفق ما تشهده بلاد العالم من تطورات مصاحبة لانتشار فيروس كورونا، وبناءً عليه تقرر السماح لـ 60 ألف حاج فقط من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بأداء نماسك الحج لعام 2021.

على أن تكون الحالة الصحية للمقبلين على أداء مناسك الحج مستقرة وخالية من الأمراض المزمنة، وأن يكونوا ضمن الفئات العمرية من “18 إلى 65 عامًا” ولا بد أن يكونوا من الحاصلين على اللقاح.

الخاتمة

تعد أيام العشر من ذي الحجة كنزًا ثمينًا يفوز به كل من يسعى إلى التقرب لله عز وجل، فإذا أقام فيها المسلم سنن الرسول الكريم ظفر بالدنيا والآخرة، وذلك لعظيم الأجر الذي سيناله العبد في الدنيا والآخرة من منافع والمكاسب لا تعد ولا تحصى، فاغتنمها ولا تخسرها.