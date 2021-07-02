نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شاشات و جوالات مكتبة جرير السعودية وأحلى تخفيضات 53% الصيفية في المقال التالي
عروض شاشات و جوالات مكتبة جرير السعودية، تحتل شركة مكتبة جرير jarir bookstore مكتبة جرير مكانة كبيرة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها من أكبر الشركات التجارية بها، وتعمل في مجال تجارة الأدوات الإلكترونية، وأجهزة التصوير، والأجهزة البصرية والسمعية، وأجهزة الهواتف المحمولة، ومستلزمات الحاسب الآلي وصيانتها، والأدوات اليدوية، وأدوات الرسم، والكتب الإنجليزية والعربية، والمطبوعات، والوسائل التعليمية، وألعاب الأطفال، والأدوات المدرسية، والأدوات المكتبية، وفي هذا المقال سنتحدث معكم عن مكتبات جرير وفروعها في السعودية.
تخفيضات جرير السعودية
تنقسم التجارة في شركة مكتبات جرير إلى قطاعين تشغيليين، وهما البيع بالتجزئة، والبيع بالجملة، بالإضافة إلى البيع عبر الإنترنت، وتهدف شركة جرير إلى تطوير مكتباتها، لتنتقل إلى العالم كله، حيث أنها تسعى وراء اختيار مصادر المعلومات بدقة، بحيث تتناسب مع طلاب الجامعات، والثانوية، والإعدادية، والإبتدائية.
عروض جرير اليوم
كما يحرص العاملين في مكتبة جرير على ترتيبها وتنظيمها اعتمادًا على معايير معينة، وتمتلك شركة جرير العديد من الفروع الموجودة في أنحاء المملكة العربية السعودية، وتسعى كل هذه الفروع وراء تقديم العروض والتخفيضات بشكل دائم، وذلك يجعل العملاء ينجذبون إليها من كل مكان، للاستفادة من خدماتها، وأسعارها المميزة، حيث أنها تقدم منتجات ذات جودة عالية.
عروض مكتبات جرير في السعودية الاسبوعية
- عرض جرير شاشة ال جي، (65) بوصة، دقة 4k أوليد، تليفزيون ذكي، لون أسود، سعره هو (8499) ريال سعودي بدلًا من (17999) ريال سعودي.
- عروض جرير شاشة ال جي، 86، up 8050 بوصة، دقة 4k الترا اتش دي، ال اي، سعره هو (9799) ريال سعودي بدلًا من (18999) ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير شاشة سامسونج، 70، Au 7000 بوصة، دقة 4k الترا اتش دي، سعره هو (2200) ريال سعودي بدلًا من (6999) ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين شاشة ال جي، 65، NANO 75 بوصة، دقة نانو سل 4k الترا اتش، سعره هو (4999) ريال سعودي بدلًا من (9499) ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير مايكروسوفت، سيرفس بوك 2، لابتوب 2 في 1 منفصل، لوح، سعره هو (10499) ريال سعودي بدلًا من (14999) ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير شاشة سامسونج، 65، Tu8500 بوصة، دقة 4k الترا اتش دي، سعره هو (3899) ريال سعودي بدلًا من (7999) ريال سعودي.
- كود خصم جرير شاشة هايسنس، 75، 75A7100F بوصة، دقة 4k الترا اتش دي، سعره هو (4099) ريال سعودي بدلًا من (7999) ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم لابتوب جرير ايسر، سويفت بورش،AP 714-51 GT، كمبيوتر محمول، 14، سعره هو (6999) ريال سعودي بدلًا من (9999) ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير و عروض جرير هواوي، ميت بوك اكس برو، كمبيوتر محمول، 13.9 بوصة، سعره هو (5249) ريال سعودي بدلًا من (6999) ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير هاتف سامسونج جالكسي نوت 20، منتج مجدد درجة ب، سعره هو (3239) ريال سعودي بدلًا من (5149) ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير عروض جرير للجوالات هاتف سامسونج جالكسي اس 21 ألترا، سعة 256 جيجابايت، سعره هو (5399) ريال سعودي بدلًا من (5699) ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير و سامسونج جالكسي زد فولد برونزي،2 سعة 256 جيجابايت بلغ سعره (6199) ريال بدلًا من (7999) ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير سامسونج جالكسي اس 20 ألترا، سعة 128 جيجابايت، سعره هو (3299) ريال سعودي بدلًا من (5039) ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات سامسونج جالكسي اس 21، سعة 256 جيجابايت، لون أسود، سعره هو (3899) ريال سعودي بدلًا من (4199) ريال سعودي.
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