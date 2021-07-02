نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات وعروض بنده الاسبوعية في السعودية خصم يصل الي 50% علي المشروبات والمنتجات الغذائية hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض بنده الاسبوعية في السعودية ، تشمل عروض بنده هذا الأسبوع بالسعودية كل مايخص ويحتاجه المنزل من مشروبات ومنتجات غذائية، كما تصل خصومات وعروض بنده وهايبر بنده هذا الاسبوع إلي 50%، وذلك على أسعار المشروبات الغازية والمشروبات الساخنة والمشروبات الباردة والمنتجات الغذائية، كما يسعى هايربنده إلى تقديم أفضل الخدمات وأرقي أنواع الجودة بأقل الأسعار إلى السادة المستهلكين وذلك لضمان سلامة وصحة العملاء، وإليكم صور أرخص عروض السعودية لهذا الأسبوع.

تخفيضات وعروض بنده الاسبوعية في السعودية

تدخل هذه العروض ضمن العروض اليومية والحصرية التي يقدمها هاير بنده في المملكة العربية السعودية، وتوجد عروض وخصومات حصرية علي كل ما يحتاجه الفرد والاسرة والمنزل من مأكولات غذائية وأجهزة إلكترونية وغيريها من منتجات محلية ومستوردة بأعلي درجة جودة وأفضل سعر، حيث أن هايبر بنده يوفر جميع المشروبات الغازية بأعلي جودة والتي تساعد في تحفيز وتعزيز الجهاز العصبي، والتخلص من الصداع وتحسن الحالة المزاجية، وإزالة الاحماض الدهنية الموجودة في الكبد.

كوكا كولا علب (30 × 250 مل) / ( 24 × 320 مل) بسعر 49.95ريال.

بيبسي/ سفن أب/ ميرندا حمضيات/ برتقال/ ماونتن ديو (2,2 لتر) بسعر 14.50ريال.

هايبر بنده أوفر عروض

يوفر هايبر بنده جميع أنواع المشروبات الساخنة بمختلف أنواعها من أعشاب، وقهوة، وشاي بمختلف أنواعه وبأسعار وخصومات يومية وحصرية، كما يتوفر في هايبربنده جميع أنواع المنتجات الغذائية المصنعة وغير المصنعة بدرجة عالية من الإتقان والنظافة في التعبئة والتغليف، كما يتوفر جميع متطلبات المطبخ من أغذية جاهزة وخضروات وفواكه.

أكياس شاي ربيع المذاق الأصلي (100 كيس) بسعر 9.95ريال بدلا من 17.95ريال.

أفضل العروض علي المنتجات الغذائية

أصابع الذرة بالفلفل الاحمر الحلو بيوقلز (125 جرام) يسعر 10.95ريال بدلا من 13.90ريال.

بنده وهايبربنده يشمل علي كل ما تحتاجه الاسرة بمختلف أعمارها من اطفال وشباب وشيوخ، ويتضمن كل ما يحتاجه المطبخ من اجهزة ومأكولات ومشروبات وغيرها كل هذا حصري في عروض بنده وهايبربنده بالسعودية، لمعرفة المزيد حول اجدد العروض تابعونا.