نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية بتوفير حتى نصف السعر لفترة محدودة في هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا بتخفيضات بنده الأسبوعية على مختلف الأطعمة من لحوم وأجبان، مشروبات باردة بتوفير حتى نصف السعر في عروض بنده الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية، وبها يوفر هايبر بنده hyper panda كافة مستلزمات المنزل من أغذية وأجهزة بأسعار رائعة لمدة أسبوع، وتتميز عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع بخصوماتها الهائلة على مختلف السلع الغذائية، بحيث تتيح لكم شراء ما تريدونه بتخفيضات حتى 50% على أسعار المنتجات لفترة محدودة حتى يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021.

عروض بنده

يُمكنكم شراء أطعمة الفطور اللذيذة كالمربى الموجودة بنكهات عديدة مثل التوت، الفراولة، المشمش، وأيضًا العسل اليوناني، الطحينة بالشوكولاتة، الأجبان بأعلى جودة وأفضل مذاق في بنده السعودية، فالأجبان إلى جانب كونها واحدة من الأطعمة الأساسية في وجبة الفطور، تدخل أيضًا كمكون إضافي في تحضير العديد من الوصفات، فتوضع الأجبان على البيتزا؛ لتزيد مذاقها جمالًا، كما يُمكننا خلط تشكيلة متنوعة من الأجبان لتحضير صوص الجبنة الذي يوضع على أكلات عديدة مثل البرجر.

1 كيلو جبن موزاريلا من فرسانا بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 41.50 ريال سعودي.

1 كيلو جبن رومي من جرين لاند، بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 51.95 ريال سعودي.

1 كيلو جبن بلدي عكاوي من خير الجياد بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 46.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

تُعتبر اللحوم والدواجن ضمن تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية، ولا يقتصر الأمر على توافر اللحوم والدجاج بأسعار رائعة فقط، بل تتميز أيضًا بأنها طازجة، مما يجعلها لذيذة للغاية عند تحضير الأطعمة المتنوعة بها.

دجاج طازج وزن 1100 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 21.50 ريال سعودي.

1 كيلو كفتة بقري برازيلي بسعر 24.95 ريال سعودي.

1 كيلو برجر بقري برازيلي بسعر 25.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

يُمكنكم شراء المخبوزات الشهية في عروض بنده الموفرة، ومن أمثلة المخبوزات البسكويت المصري، كرواسون سادة ومحشي بالجبن، كوكيز بحشوات مختلفة مثل التمر والشوكولاتة، وأيضًا الدونات.

1 كيلو بسكويت مصري دائري الشكل بسعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 22.75 ريال سعودي.

عبوة كوكيز بالشوكولاتة، الزبيب والشوفان، قمر الدين، التمر، جوز الهند، وزن 60 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده

تُساعد المشروبات الباردة على الشعور بالانتعاش في فصل الصيف، وبخاصةً عصائر الفواكه؛ للحصول على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم إلى جانب المذاق الرائع التي تتمتع به هذه العصائر، ونقدم لكم العصائر والمشروبات الباردة الموجودة في عروض بنده الأسبوعية، بالإضافة إلى توافر المثلجات بأنواعها وبنكهات متنوعة، ومنها مثلجات كادبوري ديري ميلك، ايس كريم كادبوري فليك 99، ايس كريم لندن ديري.