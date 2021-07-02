تراند الفن: الفنانة إليسا تقارن الحياة في لبنان في زمن السعودية ولبنان في زمن إيران

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:08 مساءً - أدمن ‏52 دقيقة مضت المرصد 28 زيارة

صحيفة المرصد : علقت الفنانة اللبنانية إليسا، على تغريدة انتقدتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وقالت إليسا: “مع إنو هذا الحساب مزيف، يعني ذباب إلكتروني بقول مش هينة تكون عوني، شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الذل أيام إيران”. وكانت البداية عندما قالت إليسا عبر حسابها في وقت سابق: “أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني 100 مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع، توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان”. وقام حساب على موقع تويتر بإعادة مشاركة تغريدة الفنانة اللبنانية، وعلق عليها قائلا: “مش هينة تكوني قوتجية وراجعة من حفلة بالسعودية”.

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