تراند الفن: رئيسة مفوضة المجتمع المدني الليبي: بعض أطراف لجنة الحوار يسعى لتمرير أجندة فوضى تعرقل الانتخابات (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:08 مساءً - قالت المستشارة بريكة بالتمر، رئيسة مفوضية المجتمع المدني الليبي، إنه توجد تيارات معترضة داخل لجنة الحوار الليبية المجتمعة بجينيف تسعى إلى تمرير أجندة فوضى، للحيلولة دون الوصول إلى انتخابات، مضيفة أنه يجب استبعاد من يعرقل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها من داخل لجنة الحوار.

وأضافت في تصريحات لـ “القاهرة 24” أنه من غير الشرعي أن لجنة الـ 75 التي جرى اختيارها من الأطراف الدولية، أن يتم منحها صفة سياسية لتحل محل مجلس النواب الليبي الذي جرى اختياره من قبل الشعب، متسائلة كيف يجب أن يصغي الليبيون لتهديد دولي من خلال لجنة الـ75، وتحويلها إلى عصا من قبل بعثة الأمم المتحدة على رقبة النواب الليبي.

وأردفت رئيسة المفوضية الليبية للمجتمع المدني أنه لن يتم الاتفاق على قاعدة دستورية بين الأطراف المجتمع في جينيف، لأنه يتم وضع الكثير من المعوقات لعدم الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر، من قبل بعض الأطراف السياسية الداخلية والخارجية.

وفيما يتعلق بالدور المصري لإنهاء الأزمة الليبية، أوضحت أن مصر تلعب دورمًا مهمًا لإنهاء الأزمة الليبية، وأنه لا يخفى على أحد ان الدولة الليبية عانت خلال العشر سنوات الماضية من التشتت السياسي والاقتصادي.

واستطردت أن المبادرة المصرية “إعلان القاهرة” تم الموافقة عليها من الجميع كحل لإنهاء جزء من الأزمة الليبية، في حين أن البعثة الدولية من الأمم المتحدة تسعى لإدارتها وليس حلها.

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