تراند الفن: أيمن أشرف يعود للأهلي أمام سموحة بعد انتهاء إيقافه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:08 مساءً - يعود أيمن أشرف، ظهير ومدافع الأهلي للمشاركة مع فريقه في مباراة سموحة يوم الأحد، المقبل في الجولة الثامنة والعشرون لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء إيقافه وغيابه عن لقاء بيراميدز أمس.

ويدخل الأهلي مباراته القادمة وهو في المركز الثالث برصيد 42 نقطة وله 7 مواجهات مؤجلة، ولا بديل أمامه سوي الفوز والاستمرار في جلب النقاط الثلاث في كل مباراة مقبلة إذا أراد الاحتفاظ باللقب المحلي، خاصة وأن التعادل الأخير أمام بيراميدز بهدفين لمثلهم ساهم في تعطيله كثيرًا وأفقده نقطتين ثمينتين في طريقه نحو اللحاق بنادي الزمالك “المتصدر” وتضييق فارق النقاط بينهما.

الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني عقد اجتماعا هاما مع لاعبيه صباح اليوم ركًز خلاله علي عدة أمور من بينها نسيان ما حدث في مباراة بيراميدز وطي الصفحة تماما، بعد أن شهدت أخطاءً بالجملة من جانب لاعبو الفريق الأحمر الذين تسابقوا علي إهدار الفرص السهلة بخلاف إهدار التونسي علي معلول لركلة جزاء واستهتار الحارس محمد الشناوي في هدف التعادل للنادي السماوي حين استعرض بالكرة ليتمكن اللاعب إريك تراوري لاعب بيراميدز من إدراك هدف ثمين لناديه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.