تراند الفن: “لجنة الجبانات” توافق على إقامة مدفن جديد بقرية الطود في البحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:08 مساءً - انعقدت لجنة الجبانات برئاسة الدكتورة أمل فودة، مديرة إدارة صحة البيئة والثقافة الصحة بمديرية الصحة والسكان بالبحيرة، اليوم الجمعة، وذلك لمعاينة الموقع المقترح لإقامة مدفن جديد لقرية الطود بمركز كوم حمادة، وقد تم تحديد الأبعاد بمعرفة مسئول الأملاك والمتغيرات المكانية بالمجلس المحلي للطود.

ووافقت اللجنة بالإجماع على الموقع المقترح وقد شملت اللجنة عضوية كل من: حسين السعيد البكري، سعيد محمد طه، على محمد الفشنى، مراقبي أول صحة البيئة بالمديرية، رافت شرف، مراقب أول صحة البيئة بالإدارة الصحية بكوم حمادة، وممثل من المساحة والصرف والري وبحضور قوة من مركز شرطة كوم حمادة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بانعقاد لجنة الجبانات لمعاينة الموقع المقترح لإقامة مدفن جديد للمجلس المحلي لقرية الطود بمركز كوم حمادة.

وكان فريق طبي بمستشفى الدلنجات المركزي، تمكن من إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 55 عاما، من خلال استئصال ورم نادر يزن 15 كجم، حيث تم احتجازها تحت الملاحظة، واستكمال العلاج بالمستشفى إلى أن استقرت حالتها الصحية.

ومن جانبه قال الدكتور رضا بكر، مدير مستشفى الدلنجات المركزي، إن المستشفى استقبل مريضة تبلغ من العمر 55 عامًا، تعانى من انسداد معوي وإمساك مزمن والآم حادة بمنطقة البطن، وبعد خضوعها للفحوصات المعملية وإجراء الأشعة اللازمة، تبين وجود ورم وتمدد بالقولون يملأ تجويف البطن بالكامل ويضغط علي الأمعاء والحالبان ويستلزم التدخل الجراحي الفوري، لاستئصال الورم لما يسببه من خطر على حياته، فتم عمل استئصال القولون النازل بالكامل، وتوصيل مباشر للقولون مع المستقيم.

وأشار مدير مستشفى الدلنجات، إلى أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، والتي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم فريق جراحي على قدر كبير من المهارة، لافتا إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى المركزي داخل محافظة البحيرة تحت رئاسة الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، وذلك لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين، وحرصا على رفع معاناتهم من السفر لإجراء العمليات الكبرى خارج المحافظة.

يشار إلى أن الفريق الذي أجرى الجراحة ضم الدكتور فوزى غانم، استشاري الجراحة العامة ومدرب الزمالة المصرية، الدكتور محمد عجوه، أخصائي زمالة الجراحة العامة، الدكتور محمد الصباغ، أخصائي الجراحة العامة، الدكتور حسام الدسوقي، استشاري التخدير، الدكتور محمود جبريل، أخصائي الجراحة العامة.

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