تراند الفن: مشاجرة نسب.. مصرع مبيض محارة بسلاح أبيض في المنوفية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:08 مساءً - استقبل مستشفى الشهداء العام، التابع لمركز الشهداء، بمحافظة المنوفية جثمان شاب من قرية كفر الجلابطة لقي مصرعه بسلاح أبيض في مشاجرة نسب، وانتقلت قوات أمنية من مركز الشهداء لتحقيق في الواقعة.



وقال شهود عيان لـ “القاهرة 24”، إن مبيض محارة لقي مصرعه في مشاجرة بقرية سرسنا التابعة لمركز الشهداء، بطعنة نافذة بالقلب، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى المركزي ووضعه تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت مصادر أمنية، لـ “القاهرة 24″، أن الشاب المجني عليه، لقي مصرعه أثناء ذهابه مع شقيقه لحل مشكلة عائلية، تطور الأمر ووصل إلى مشاجرة نسب بين العائلتين انتهت بطعنة بآلة حادة “مطواه” في القلب، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه ولكنه توفي أثناء محاولة إنقاذه، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.



وتلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع مبيض يدعي “م.م” بدائرة مركز الشهداء، بسبب مشاجرة نسب بين أسرته وبين أسرة زوجة شقيقه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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