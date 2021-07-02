تراند الفن: دخول مشروع الربط الكهربائي “المصري الأردني العراقي” مرحلة التنفيذ خلال 18 شهرًا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:08 مساءً - كشفت مصادر بوزارة الكهرباء، دخول مشروع الربط الكهربائي “المصري – الأردني – العراقي” مرحلة التنفيذ الفعلي خلال 18 شهرًا، وذلك عقب انتهاء الدراسات الفنية الجارية حاليًا، من أجل إتمام تصدير الكهرباء من مصر إلى عمان وبغداد.

ويهدف المشروع إلى معاونة مصر للعراق والأردن في تجاوز أزمات الكهرباء التي تصل ذروتها في فصل الصيف وحدوث عجز في الكهرباء، ويستهدف التعاون مع مصر القضاء نهائيا على تلك الظاهرة في البلدين كحصاد لمشروعات ضخمة نُفذت في السنوات الماضية، وستتوج بمشروع الربط الكهربائي مع العراق.

وحسب مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، يُقدر فائض الإنتاج المصري من الطاقة الكهربائية ما بين 26 حتى 38 ألف ميجاوات.

ولفت المصدر إلى أن مصر لديها ربط كهربي بالفعل مع الأردن منذ قرابة 22 عاما، لكن التصدير لدولة العراق، سيستلزم مضاعفة قدرة هذا الخط بما يقارب 3 أضعاف قدرته الحالية.

وحسب تقارير صحفية عراقية؛ فإن العجز بين القدرات والاستهلاك في العراق يُناهز 7 آلاف ميجاوات من الكهرباء حاليا، وسط مساع من الحكومة العراقية لتنفيذ ربط كهربي مع مصر والأردن من جانب، ودول الخليج العربي عبر دولة الكويت من جانب آخر، إضافة لمشروعات جاري تنفيذها في العراق لحل الأزمة المزمنة.

وقدر مصدر حكومي، كمية الطاقة الكهربائية التي سُتصدرها مصر إلى لعراق في أولى مراحل الربط الكهربي بين البلدين بقُدرات تتراوح بين 500 إلى 700 ميجاوات كهرباء.

وتوقع المصدر أن يتم توصيل التيار الكهربي لأول مرة إلى العراق من مصر في أواخر 2023 أو بدايات 2024 على أقصى تقدير، وذلك عقب انتهاء أعمال الربط اللازمة بين العراق والأردن، والتوصيل بشبكة الربط “المصرية – الأردنية” عقب تدعيمها.

وقال حافظ سلماوي، الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن مشروع الربط الكهربي مع الأردن والعراق مقترح منذ فترة طويلة، ومن المُقرر أن يتوسع مستقبلًا ليضم لبنان وسوريا عقب انتهاء الأزمة السورية.

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