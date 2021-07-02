تراند الفن: استقالة هيئة مكتب أمانة “الحركة الوطنية” بالمرج اعتراضًا على قرار رئيس الحزب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 مساءً - قدم أعضاء هيئة مكتب أمانة حزب الحركة الوطنية في المرج استقالتهم بالكامل، وذلك اعتراضًا على قرارات رئيس الحزب بإسقاط عضوية النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وفي وقت سابق، أصدر النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانًا يرد فيه على قرار رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بإسقاط عضويته واتهامه بالخروج عن الالتزام الحزبي وعن مبادئه.

وقال عزمي، في بيانه: “منذ بداية عهدي بحزب الحركة الوطنية المصرية كنت أتبنى خطاب العقل والبناء وإنكار الذات، وفي أغلب الاجتماعات أو اللقاءات كانت كلماتي تمثل صوت الإصلاح وصوت الشباب الطموح الحالم بمستقبل أفضل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: “يطل اليوم علينا أهل الشر أعداء النجاح من ينادون بتمكين الشباب وفي نفس اللحظة يقومون بكبح أفكار وأحلام هؤلاء الكوادر بحجة التآمر، وتكوين مراكز للقوة، والتي يصعب منطقيًا تصديقها بعد النظر إلى تاريخ ومجهود وخطوات البناء التي تُشارك فيها كوادر الحزب جميعها، ويقومون باتخاذ قرارات دون تحقيق أو حتى الاستماع إلينا بكل أنانية، ما تؤكد أن التقدير ليس له محل من الإعراب، ولكن حل محله الكراهية”.

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