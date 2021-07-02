فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 مساءً - صحيفة المرصد : شيعت جموع غفيرة من أهل حفر الباطن تشييع جثمان الشهيد الواجب الجندي مشعل بن مطلق الحريجي في مقبرة الشهداء، الذي استشهد أثناء مشاركته في إطفاء حريق نشب في المدينة الصناعية بالدمام. وحضر الدفن المشرف العام على الشؤون الادارية والمالية بمحافظة حفر الباطن تركي الصليمي ومدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن العقيد محمد فرحان العنزي وعدد كبير من ضباط وأفراد الجهات الأمنية بالمحافظة. وتوفي الشهيد مشعل الحريجي خلال مشاركته في أطفاء حريق نشب يوم أمس في المدينة الصناعية بمدينة الدمام قبل إتمام مراسم زفافه الذي كان يستعد له، منتظراً عودة والده من الكويت.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالصور: تشييع جثمان “الحريجي” بحفر الباطن الذي استشهد أثناء إطفاء حريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.