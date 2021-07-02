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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: تسبب الفنان محمد رمضان، في إغلاق أحد المطاعم بإمارة دبي، ومعاقبة مالكه، بسبب تجمع الجمهور حوله.
وقدّم محمد رمضان، اعتذاره لأحد مطاعم دبي، لتسببه في إغلاقه لمدة خمسة أيام.
وقال الفنان المصري عبر حسابه الخاص: “أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببهم في إغلاق مكاني المفضل في دبي لمدة خمسة أيام بسبب تجمعهم حولي”.
والجدير بالذكر، أن محمد رمضان نشر مقطع فيديو عبر بموقع “إنستجرام” أثناء وجوده في المطعم، وزواره يلتفون حوله ويغنون معه أغنيته “يا حبيبي”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم بدبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.