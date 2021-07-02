تراند الفن: إصابة 5 أشخاص في حادث سير بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 مساءً - أُصيب 5 أشخاص بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارتين على الطريق الزراعي “مصر – أسوان”، وحُرر محضر بالواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمدخل مدينة ملوى الجنوبي بالطريق الزراعي “مصر – أسوان”.



وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

وكان مركز ملوي قد شهد قبل يومين، مصرع عاملين وإصابة 15 آخرين، إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية تونا الجبل.

وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن مصرع كلا من، “شرقاوي. ع. ع” 26 عاما، و”صلاح. ح. م”، 20 عاما، ومقيمين داخل قرية تونا الجبل بمركز ملوي، وإصابة 15 آخرين.

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