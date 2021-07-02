نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على استهلاك باقة النت مع شركة We والمتبقي من باقتك في المقال التالي
باقة النت مع شركة We لخدمة الإنترنت المنزلي حيث تتمكن من مراقبة باقتك من المنزل بسهولة من خلال معرفة عدد الجيجات المتبقية من باقتك المشترك بها هذا العميل، كي يتجنب العملاء عدم قطع خدمة الإنترنت عن الخط الخاص بهم، وهذا بأكثر من طريقة سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات أو عبر تطبيق وي MY WE، ولذلك ومن خلال موقعنا نوضح لكم خطوات معرفة استهلاك باقة النت الارضي من شركة وي الأكثر شهرة في عالم الإنترنت المنزلي وتعد صاحبة أكبر علامة تجارية في جمهورية مصري العربية، فنحن نوفر كيفية الاستعلام عن عدد الميجات المتبقية وما هو استهلاك بالتفصيل من خلال الباقة الخاصة وتحديد سرعة الانترنت بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للشركة الرئيسية شركة وي.
الاستعلام عن استهلاك باقة النت من شركة We
كي تتمكن من معرفة الاستهلاك الخاص بك من شركة وي لابد ان تقوم بإنشاء حساب خاص بك على الموقع الخاص بالشركة ومن خلالها تتمكن من متابعة استهلاك بكل بساطة وتتعرف على ما تبقى لك من جيجابايت في خط الإنترنت المنزلي الخاص بك وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.
- النقر على زر التسجيل.
- سوف تنتقل لصفحة جديدة كي تقوم بكتابة رقم التليفون الارضي الخاص بك والمشترك في خدمة الإنترنت المنزلي لشركة we.
- اختيار مربع أنا لست برنامج روبوت والضغط على زر اكمل.
- ستفتح صفحة جديدة ومن ثم تتلقى رسالة على الهاتف المحمول الخاص بك بها رمز التسجيل.
- قم بكتابة رمز التسجيل في الخانة المخصصة له.
- اكتب كلمة السر وأكد عليها من خلال كتابتها مرة أخرى.
- قم بالموافقة على الشروط والأحكام في اسفل الصفحة والضغط على زر التسجيل.
- يمكنك الآن عمل تسجيل الدخول لتظهر الصفحة الخاصة بك على الموقع كي تتمكن من معرفة استهلاك خدمة ADSL.
- سوف تظهر صورة بها الرصيد المتاح على السحاب من عملية الدفع الأخيرة كما يظهر اسم الحساب ورقم التليفون الأرضي الخاص بالخدمة.
- تتمكن من إدارة الحساب من خلال الضغط على زر أدر حسابك.
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