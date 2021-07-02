تراند الفن: الفيوم في أسبوع.. القبض على أصحاب واقعة “فتاة الكارو”.. ومصرع سائق في حادث تفحم سيارة.. واصطدام قطار بملاكي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 11:09 مساءً - شهدت محافظة الفيوم، عِدة أحداث مُهمة، خلال الأسبوع المُنقضي، كان أبرزها مصرع سائق في حادث تفحم سيارة، واصطدام قطار بملاكي، والقبض على أصحاب واقعة “فتاة الكارو”، ومقتل ربة منزل أثناء فضها مشاجرة بين “سلفتين”، وبالعثور على جثة شاب ثلاثيني داخل مصرف زراعي بمنطقة دله.

“القاهرة 24”.. أعد تقريرًا بأبرز أحداث محافظة الفيوم خلال الأسبوع المُنقضي:

بدأ هذا الأسبوع، بعقر كلب مسعور، نحو 23 طفلًا، تتراوح أعمارهم من 3 سنوات وحتى 14 عامًا بالفيوم، وتم نقل الأطفال إلى مستشفى أبشواي المركزي، لعمل الإسعافات وتناول العلاج اللازم حيال ذلك.

وقال مصدر مسؤول بصحة الفيوم، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، إن مستشفى أبشواي المركزي استقبل 23 طفلًا تم عقرهم على يد كلب مسعور، بنواحي قرى مركز أبشواي، وتتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و14 عامًا، مؤكدًا أن الحالة العامة للأطفال جيدة.

وأضاف المصدر أن الإصابات متنوعة بين الوجه وأخرى متفرقة بالجسم، مؤكدًا أن أشدهم خطورة إصابات الوجه التي تعرّض لها الأطفال على يد الحيوان المسعور.

أمّا الأحد الماضي، اصطدم قطار “الفيوم – بني سويف”، بسيارة ملاكي، أثناء عبورها شريط السكة الحديد من منطقة غير مُخصصة للعبور، مما أدى لاصطدام السيارة بالقطار لحظة عبوره، ولم يتمكن قائد السيارة من عبور السكة الحديد قبل وصول القطار القادم من نطاق قرية الناصرية التابعة لمركز الفيوم، ولم يُسفر هذا الحادث عن وقوع وفيات، بل أسفر عن إصابة قائد السيارة “رمضان.ع”، ويعمل مُعلمًا، بإصابات خفيفة، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام، وانتقل رجال الأمن بالفيوم، حينها، إلى مكان الواقعة، فور تلقيهم بلاغًا بالواقعة، وذلك للوقوف على آثار هذا الحادث، ومعرفة ملابساته.

وأعدت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، كمينًا لعصابة ترأسها مدير مدرسة، ومهندس زراعي بالفيوم، وعامل، بتُهمة الاتجار بالتماثيل وقطع الآثار المُزيفة للنصب على المواطنين وراغبي ذلك، فور ورود معلومات بما يفعلوه، حتى سقطا متلبسان، وبحوزتهما قطع آثرية مُزيفة، وبرفقة ثالث العصابة، عامل يتاجر في الآثار المُزيفة.

كان اللواء رمزي بسيوني المُزين، مدير أمن الفيوم، قد تلقَ إخطارًا، من اللواء صبري أبو عزب، مدير البحث الجنائي، بورود بلاغًا من العميد أمير السحلي، مأمور قسم أول الفيوم، يُفيد بمعلومات عن قيام مدير مدرسة وعامل، ومهندس زراعي، يتاجران في الآثار المُزيفة لإيهام المواطنين الراغبين في ذلك، والنصب عليهم أنها آثار حقيقية، فأعدت الأجهزة الأمنية كمينًا لهم، وتم القبض على مدير مدرسة ومهندس زراعي، وعامل، متلبسين داخل أحد مقاهي مدينة الفيوم، وبحوزتهم 58 قطعة من الآثار المُزيفة، أثناء ترويجها على طريقتهم الخاصة.

القبض على مدير مدرسة ومهندس زراعي

وقد تمكنت مباحث الآثار بمديرية أمن الفيوم، من إلقاء القبض على “ق.ح.ق”، 58 عامًا، مدير مدرسة بمركز الشواشنة بالفيوم، و”هـ.ج.ق”، مهندس زراعي من مركز يوسف الصديق، وبمعاونة عامل يدعى “أ.ع”، متلبسين وبحوزتهما قطع أثرية مُزيفة، قد تُشبه أيضًا القطع الحقيقية لإيهام المواطنين والنصب عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تتولى التحقيقات المُباشرة.

وشهدت قرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا بالفيوم، واقعة مقتل ربة منزل تدخلت لفض مشاجرة بين “سلفتين” تسكنان بجوارها، فُقتلت إثر إصابتها بضربة بحجر “بلوك”، على رأسها أودت بحياتها على الفور.

كان اللواء رمزي بسيوني المُزين، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يُفيد بورود بلاغ من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة إطسا، حول مقتل ربة منزل إثر إصابتها بضربة بحجر بالرأس أثناء تدخلها لفض مشاجرة نشبت بين جارتها و”سلفتها”، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتتولى النيابة التحقيق في ذلك.

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