تراند الفن: بالفيديو.. مواطن يروي قصة من جرائم “رشاش” تهجمه على سيارة مليئة بالنساء وسرقة أموالهم وذهبهم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد : نشرت قناة MBC مقطع فيديو جديد مستكملة كشف قصة حياة قاطع الطرق “رشاش العتيبي” يرويها شهود عيان على جرائم عصابته، التي ظهرت في القرن الماضي.

وروى الضحية عبد الله التميمي الذي تعرض للسلب من قبل “رشاش” إنه كان هناك 5 أشخاص، ينادون بعضهم بأسمائهم، وهم: قحص ورشاش وسلطان ومهل ومصلح.

وقال إن الناس في ذلك الوقت كانوا يشعرون بالخوف من تلك العصابة، حتى الأطفال صاروا يخافون من تلك الأسماء.

وعن تفاصيل سرقته، قال أن رشاش أوقف سيارته ليلا على أنها متعطلة، وأنه شاهد سيارة جمس سوبربان تمر من أمام رشاش مليئة بالنساء، مع سائق واحد، وعندما هاجمهم رشاش وعصابته ارتفعت أصواتهن، في حين أخذت العصابة مفاتيح السيارة وطلبوا من السائق أن يجمع الذهب الموجود مع النساء. ثم انتزعت العصابة منه حقيبة بها أوراق وأموال واستولوا عليها، كما أخذوا منه ألفي ريال كانت في جيبه، إضافة إلى مبلغ آخر كان مع زميله.

كما روى أحد أصدقاء رشاش، ويُدعى “سعود”، إنه كان هاربا مختبئا في جبل دمخ، وظل فيه لمدة أسبوع وكان صغير السن، حوالي 20 سنة، وإن بقاءه في الجبل وحوله السباع كان هماً على همه، وإن الدوريات كانت متواجدة وتبحث عن أي شخص هناك.



