تراند الفن: الإنقاذ النهري بالمنوفية يتمكن من انتشال جثماني طالبين من ترعة جنزور

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 11:09 مساءً - نجحت جهود فرق الإنقاذ النهري بالمنوفية من انتشال جثماني طالبين بعد غرقهما في ترعة جنزور دائرة مركز شبين الكوم، عقب ورود بلاغًا من شرطة النجدة، وعلى الفور كلف العميد علاء عويس، مدير الحماية المدنية بالمنوفية، فرقة الإنقاذ النهري التوجه إلى محل البلاغ.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد تلقي بلاغ من شرطة النجدة بغرق شابين بترعة جنزور بجوار كوبري الكلابية، وتم التنسيق مع الحماية المدنية لأرسال أطقم إنقاذ، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري بالمنوفية، تحت إشراف الرائد محمد خالد ورئاسة محمد عباس بدر مشرف طاقم الغوص.

وبالانتقال تمكن طاقم الإنقاذ النهري بالمنوفية من انتشال جثماني طالبين وهما “م. م. ع” 17عام، و” م. ا. ع” 18عام ونقل الطالبين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتم تحرير محضر بالواقعة، ووضع الجثامين تحت تصرف النيابة العامة واستكمال التحقيقات في الحادث وإصدار تصاريح الدفن.

وفي وقت سابق اليوم، تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية، بقيادة الرائد محمد خالد، من انتشال جثمان شاب من قرية اصطباري دائرة مركز شبين الكوم، عقب تلقي بلاغ من شرطة النجدة بحدوث حادث غرق لشاب داخل بحر شبين.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بتلقي بلاغًا من الأهالي بغرق شاب داخل شاب من قرية إصطباري داخل بحر شبين، وعلى الفور تم التنسيق مع العميد علاء عويس، مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، لإرسال قوة من قسم الإنقاذ النهري محل البلاغ، لانتشال جثمان الشاب.

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