تراند الفن: Saudi runners Mazen Al-Yassin and Yasmine Al-Dabbagh reserve spots at Olympic Games

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 11:09 مساءً - أدمن ‏46 دقيقة مضت ARAB NEWS 12 زيارة article author: Fri, 2021-07-02 19:33 Runners Yasmine Al-Dabbagh and Mazen Al-Yassin have become the latest Saudi athletes to qualify for the Tokyo Olympics set to start on July 23, the Arabic sports daily Arriyadiyah reported. Al-Yassin has been confirmed to take part in the 400m race by the International Association of Athletics Federations, while Al-Dabbagh was nominated to represent Saudi Arabia in the 100m. The latest announcement follows the International Weightlifting Federation confirming the qualification of Saudi athlete Mahmoud Al-Ahmeed for the men’s 73kg category in Tokyo. Main category: شاركها

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