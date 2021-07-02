نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض بنده اليوم السبت الموافق 3 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض بنده اليوم حيث تعد من اهم العروض في المملكة العربية السعودية و التي ينتظرها جميع الأشخاص حيث تقدم افضل و أجود أنواع المنتجات و السلع الغذائية م فواكه وخضروات وجميع أنواع المعلبات الغذائية و اللحوم و الأسماك كما تحتوي علي جميع ألأدوات الكهربائية و الأجهزة المنزلية و جميع أنواع الملابس الخاصة بالرجال و النساء و الأطفال كما تقدم أيضا لعملائها في جميع المدن مكه و الرياض وجده خصومات كبيره تصل الي 50% كي يستفيدوا من هذا العرض والذي ينتهي الثلاثاء 6 يوليو.

عروض بنده اليوم

تشمل عروض بنده العديد من المواد الغذائيه حيث تقدم جميع أنواع الفواكه الطازجة كالتفاح و الموز و الكمثري و البطيخ و البرتقال و جميع أنواع الخضروات كالخيار و البصل و الطماطم وجميع أنواع البقوليات كالعدس و الفاصوليا و المكسرات المشكلة كاللوز و الزبيب وجميع أنواع اللحوم كاللحم المفروم البرازيلي والبرجر كل ذالك بخصومات تصل إلى نصف السعر فسارعوا قبل نفاذ الكميه و انتهاء هذا العرض في جميع متاجر وأسواق بنده في المملكة العربية السعودية.

مجله عروض بنده

تشمل عروض بنده جبن البيض بسعر 27.95 ريال سعودي و جبنه بيضاء البقرات الثلاث بسعر 9.95 ريال سعودي و جبن فيتا يوناني بسعر 49.95 ريال سعودي و جبن بلدي بسعر 29.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي ايضا علي جبن موزاريلا و جبن رومي ولبنه فاخره و الحلاوه الطحينيه وزيت الزيتون و زيت الزره الذي يستخدم في طهي الطعام والذي تحتاج اليه جميع النساء كما تقدم خصومات علي معجون الطماطم و مياه بنده وجميع انواع الدجاج و الحليب المجفف.

تحتوي عروض بنده علي الخضار المشكل بسعر 6.95 ريال سعودي و نقائق دجاج بالجبن بسعر 9.95 ريال سعودي و لب الجوافه بسعر 10.95 ريال سعودي و بطاطس مقليه بسعر 8.95 ريال سعودي و لب افوكادو و ومفرم البقر و فخذ غنم قلقاس مع الخضرة وجميع انواع المشروبات الساخنة كالقهوة و الشاي وجميع أنواع العصائر و و الشوكلاته التي يعشقها الجيع الصغار والكبار بخصومات تصل الي نصف السعر مقدمه من عروض بنده.

كانت هذه عروض بنده اليوم و التي قدمناها لكم من خلال هذا المقال و الذي يتواجد به جميع ما يحتاجه كل فرد من مستلزمات غذائية و جميع الأجهزة المنزلية و الأدوات الكهربائية و المنزلية من شاشات تليفزيونه و جوالات بمختلف أنواعها حيث يستمر هذا العرض وحتي يوم الثلاثاء 6 يوليو فسارعوا في الاستفادة من تلك التخفيضات المقدمة في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده.