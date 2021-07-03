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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 33 دقيقة مضت أخبار المشاهير 26 زيارة
خضعت الفنانة مي عمر، لجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وظهرت مي عمر باطلالة انيقة مرتدية فستان فضفاض باللون الابيض أما من الناحية الجمالية، تركت شعرها مسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها مع لون الكشمير في الشفاه.
ويذكر أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل “نسل الأغراب” والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد مي عمر تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير لها .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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