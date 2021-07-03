تراند الفن: شاهد مي عمر تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير لها .. شاهد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏33 دقيقة مضت أخبار المشاهير 26 زيارة

خضعت الفنانة مي عمر، لجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت مي عمر باطلالة انيقة مرتدية فستان فضفاض باللون الابيض أما من الناحية الجمالية، تركت شعرها مسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها مع لون الكشمير في الشفاه.

ويذكر أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل “نسل الأغراب” والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما.