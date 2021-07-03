فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو، لحظة قيام أسامة الدغيري مشهور سناب والمعروف بصديق الحيوانات المتوحشة، بتحدى أحد المفترسات. وأظهر مقطع الفيديو، تحدي أسامة الدغيري مع أحد الأسود، حيث مسك مشهور سناب بطرف الحبل في حين سحبه المفترس من داخل القفص. وحاول أسامة الدغيري السيطرة على توازنه بمساعدة صديقه، ولكن الأسد كان أقوى منهما وسحبهما إلى سور القفص الحديدي. وسقط عقال أسامة الدغيري على الأرض، واستعان بسور القفص الحديدي، من أجل استعادة السيطرة على الحبل من جديد، وعدم الاستسلام أمام الحيوان المفترس.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أسامة الدغيري يتحدى أسد في شد الحبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.