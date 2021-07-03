تراند الفن: إنسيني الأفضل في مباراة إيطاليا وبلجيكا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 صباحاً - حصل النجم الإيطالي لورينزو إنسيني على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بلجيكا ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ونجح نجم فريق نابولي في قيادة منتخب إيطاليا إلى الفوز على حساب نظيره منتخب بلجيكا والتأهل إلى نصف نهائي بطولة يورو 2020.

وحقق المنتخب الإيطالي فوزا صعبا على حساب نظيره منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب إيطاليا إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لمواجهة نظيره منتخب إسبانيا الذي أقصى سويسرا من البطولة الأوروبية.

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